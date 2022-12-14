Среда, 14 Декабря 2022 01:07

АрмИнфо. Нам в Арцахе нужна поддержка международного сообщества, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом написал в Twitter госминистр Республики Арцах Рубен Варданян.

"Дорога закрыта, газ отключен! Действия Азербайджана - прямая терористическая атака! Международное сообщество должно решительно осудить действия Азербайджана", - написал Рубен Варданян.

В другом своем твите Варданян отметил, что "нынешняя ситуация показывает, что не существует никаких гарантий безопасности народа Арцаха в составе Азербайджана, так как именно Азербайджан является главной угрозой для жизни людей".

"Закрывая единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром, и отключая газ, Азербайджан еще раз доказывает, что его цель - этническая чистка армян Арцаха или их полное истребление.