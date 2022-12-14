Среда, 14 Декабря 2022 00:03

АрмИнфо. Закрытие движения по Лачинскому коридору имеет тяжелые гуманитарные последствия и тормозит мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы ясно заявили, что закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия, отодвигает мирный процесс, - сказал Прайс.

«Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Любая приостановка работы энергетической инфраструктуры, и мы видели сообщения о приостановке работы энергетической инфраструктуры, может усугубить гуманитарный кризис, особенно в зимние месяцы. Неприемлемо наносить вред гражданскому населению Нагорного Карабаха. Путь вперед лежит через переговоры», - отметил он.