Вторник, 13 Декабря 2022 21:08

АрмИнфо.. С 14 декабря в Арцахе временно будут приостановлены занятия в школах, которые отапивались газом. Подобное решение было принято Министерством образования, науки, культуры и спорта Арцаха из-за нарушения Азербайджаном работы единственного газопровода , снабжающего Республику Арцах.

<О возобновлении учебного процесса будет дополнительно предоставлена информация>, - говорится в сообщении Информационного штаба Арцаха.

Согласно источнику, школы, которые отапливаются дровами или электричеством продолжат занятия согласно установленному графику.