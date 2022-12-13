Вторник, 13 Декабря 2022 21:07

АрмИнфо.Азербайджан не уважает положения Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей защиту права на жизнь, свободное передвижение и безопасность всех лиц, в том числе проживающих в зоне конфликта.

Об этом говорится в письме главы МИД Республики Арцах Давида Бабаяна, адресованном Генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич в связи с закрытием Азербайджаном дороги, соединяющий Арцах с Арменией и возникшим в результате этого гуманитарным кризисом в Арцахе.

В письме отмечается, что Азербайджан грубо нарушил фундаментальные права почти 120 000 человек, проживающих в Нагорном Карабахе, в том числе детей, стариков, людей с ограниченными возможностями и женщин.

В документе министр иностранных дел Арцаха призывает задействовать весь инструментарий Совета Европы для ликвидации незаконной и бесчеловечной блокады населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана; направить на данную территорию наблюдательную миссию

Совета Европы для предотвращения дальнейших нарушений Конвенции; приостановить права представительства Азербайджана в этой организации ввиду нарушения Азербайджаном статьи 3 Устава Совета Европы. Копии письма были также направлены Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы, Комиссару по правам человека и Генеральному секретарю Парламентской ассамблеи Совета Европы.