Вторник, 13 Декабря 2022 18:54

АрмИнфо. Главой Министерства иностранных дел Республики Беларусь назначен Сергей Алейник.

Отметим, что Сергей Федорович Алейник занимал должность заместителя руководителя ведомства. Алейник – карьерный дипломат. Окончил в 1986 году Минский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «немецкий и английский языки», в 1993 году - Дипломатическую академию в Вене по специальности «международные отношения». Владеет немецким и английским языками.

Алейник пришел работать во внешнеполитическое ведомство Беларуси в 1992 году. Работал постоянным представителем в ряде международных организаций, в том числе и в ООН, временным поверенный в делах Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, Послом при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству. В 2013 года был назначен Послом в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайным и в Ирландии по совместительству. 20 июля 2020 года назначен Заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь с сохранением функций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене. Женат, имеет двух сыновей.