Вторник, 13 Декабря 2022 18:43

АрмИнфо. Офис представителя Армении по международным правовым вопросам обсуждает возможность задействования правовых механизмов в связи с блокадой азербайджанской стороной дороги Горис-Степанакерт , которая связывает Арцах с Арменией и миром.

Об этом говорится в заявлении Офиса представителя Армении по международным правовым вопросам. <О предпринятых шагах сообщим дополнительно>, - отмечено в источнике.

Напомним, что в результате очередной провокации Азербайджана уже более суток межгосударственная трасса Степанакерт-Горис, являющаяся единственным путем, связывающим Арцах с Арменией, остается закрытой в обоих направлениях. 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу по "экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Власти Армении отреагировали на ситуацию лишь сегодня к полудню. Премьер РА созвал заседание Совбеза, а МИД выступило с заявлением. Даже Омбудсмен Армении отреагировала лишь спустя сутки.

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