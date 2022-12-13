Вторник, 13 Декабря 2022 18:40

АрмИнфо.Постоянные заигрывания Армении с Россией и поражение на выборах прозападного президента Грузии Саакашвили - окончательно отбили у украинцев желание разбираться в хитросплетениях закавказской политики. Об этом заявил в интервью <Украинской правде> экс-депутат Верховной Рады, политолог Виктор Уколов.

Как, в частности, считает политолог, Азербайджан совместно с РФ продвигает свой коридор - так называемый <Зангезурский>. По замыслу, дорога должна связать Азербайджан с Нахичеванью, однако в интересах Москвы предоставить дороге статус экстерриториальной, что обеспечит для Кремля бесконтрольный обход санкций.

Если Азербайджану нужна просто дорога в Нахичевань, то для Кремля это может стать <дорогой контрабанды> для обхода международных санкций. Ведь после беспрепятственного проезда через территорию Армении, российские грузы могут неидентифицироваными попасть из Нахичевани в Турцию и дальше на ближневосточные порты.

Маленькая Армения, сопротивляясь планам Зангезурского коридора, играет в пользу Украины, закрывая дорогу Москве.

Неожиданный визит в Армению Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей Конгресса США, позволил многим обозревателям говорить о возможном разрыве Москвы и Еревана, что привело к стратегическому поражению России в Закавказье. Однако в случае выхода россиян, единственное сообщение Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией может быть разорвано. Ереван оказывается перед непростым выбором: разрыв с Россией и потеря Арцаха, или зависимость от России, но сохранение этнически армянского региона.

В последнее время, поддерживая активную связь с Турцией, Баку стал заигрывать с Москвой. В результате, вопреки всем договоренностям, российские миротворцы не вмешались, когда Азербайджан напал на Нагорный Карабах в 2020 году. Член ОДКБ Армения не получила поддержки от России, считающейся главным гарантом безопасности участников ОДКБ.

Однако это не привело к разрыву между Арменией и Россией из-за контроля Лачинского коридора, который обеспечивают россияне.

В перспективе для Украины нероссийская, прозападная и демократическая Армения выглядит более надежным союзником, чем авторитарный, хоть и богатый нефтью, Азербайджан. Союзником демократической Армении по Кавказу могла бы стать демократическая Грузия, если бы она смогла избавиться от влияния российского олигарха.

А пока этого не произошло, агенты влияния Азербайджана проводят активную агитацию на территории Украины. Посол встречается с украинскими лидерами общественного мнения и депутатами. Разнообразные друзья Азербайджана, вероятно щедро смазанные нефтедолларами, выходят на украинские СМИ, предлагая (конечно не бесплатно) продвигать тезисы против Армении в пользу Азербайджана.

Возникает удивительная ситуация, когда на территории посольства Азербайджана в центре демократической Украины в Киеве стоит позолоченный памятник авторитарному коммунисту, который удерживал власть в Азербайджане долгие годы и передал ее, как король, сыну. И это никому из украинцев даже не мозолит глаза. Тем временем, Армения, где проходят реальные выборы и постоянно меняется власть, считается далекой и чужой. И это несмотря на армянскую диаспору, проживающую в Украине со времен Речи Посполитой и даже вопреки тому факту, что во главе МВД Украины больше 7 лет был Арсен Аваков, никогда не скрывавший своего армянского происхождения>, - отмечает Уколов.