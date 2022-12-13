Вторник, 13 Декабря 2022 18:13

АрмИнфо.Азербайджан незаконно удерживает в плену армянского военнопленного Вигена Эулджекяна уже более 2 лет. Режим Алиева подвергал его бесчеловечному обращению и различным нарушениям прав человека.

Об этом написал конгрессмен Френк Паллоне При этом он подчеркнул, что Государственный департамент США и Совет ООН по правам человека должны принять меры для защиты его жизни и жизни всех армянских военнопленных.

Отметим, что до сих пор не известно точное количество армянских военнопленных, удерживаемых в Баку после 44-дневной широкомасштабной военной агрессии против Нагорного Карабаха. Власти АР подтверждают наличие у них около трех десятков армянских военнопленных. Правозащитник сообщают о нескольких сотнях. Многие из них по надуманным статьям приговорены к длительным срокам заключения карманными судами Азербайджана. Известно, что армянские военнопленные подвергаются жесткому обращению в плену, и всё это происходит на фоне молчания международного сообщества, у которого двойные стандарты по вопросу гуманизма.

Добавим также, что как ранее писало АрмИнфо, плененный Виген Эулджекян подвергается побоям, пыткам, бесчеловечному и жестокому обращению в азербайджанском плену и попросили родных и близких вытащить его оттуда. Он был взят в плен 10 ноября 2020 года