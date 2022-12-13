Вторник, 13 Декабря 2022 18:05

АрмИнфо. <Думаю, что дальнейшие действия Азербайджана уже ясны. Их поведение в Шуши и взаимосвязанные события очень показательны и говорят о том, что Азербайджан постарается как можно дольше держать дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, закрытой>, - написал в Фейсбук армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян.

По его мнению Баку постарается максимально дискредитировать российских миротворцев, что вызовет недоверие к ним у армянского населения и, самое главное, постарается внести новые вопросы в политическую повестку дня, которая в будущем будет служить интересам Азербайджана.

Вместе с тем, как считает эксперт, Азербайджан постарается найти определенные решения гуманитарному кризису, созданному им самим в Арцахе, тем самым показывая, что Армения не та страна, которая должна заниматься проблемами арцахских армян.

Более того, Азербайджан и дальше будет поднимать вопрос эксплуатации так называемых <азербайджанских ресурсов> в Нагорном Карабахе, требуя взамен соответствующих компенсаций.

По мнению Мелик-Шахназаряна, если такие относительно мягкие средства давления не увенчаются успехом, официальный Баку перейдет к более агрессивным действиям и, возможно, начнет бомбардировки горнодобывающих предприятий Арцаха, а также объектов критической инфраструктуры республики.

<Все эти шаги уже намечены. Например, сегодня стало известно, что действующая в Азербайджане британская компания Anglo-Asian Mining готовит судебный иск против, как они говорят, <мародеров> Кашинского рудника. Понятно, что этот процесс будет непрерывным и, возможно, это даже эффективным, если мы продолжим терпеть это правительство предателей в Армении>, - отметил политолог.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, "по экологическим причинам". Армянские телеграмм-каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские <экологи> засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки".