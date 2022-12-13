Вторник, 13 Декабря 2022 17:51

АрмИнфо. Сколько армянских пленных и военнопленных не вернулись из азербайджанского плена, задался вопросом 13 декабря на пресс-конференции в Ереване и.о. главы МИД Арцаха Давид Бабаян.

"А сколько у них заложников, о судьбе которых мы вообще не знаем. О них Азербайджан вообще отказывается говорить. Хотя если бы были попытки со стороны международного сообщества выяснить их судьбу, всё могла быть иначе", - сказал чиновник из Арцаха, выразив убеждение, что международное сообщество должно применить более строгие меры в этом вопросе.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что такими шагами как блокирование Бердзорского (Лачинского - аз.) коридора, Азербайджан пытается добиться от Армении уступок, министр не исключил этого, но подчеркнул, что это грубейшее нарушение международного права.

При этом Бабаян выразил убеждение, что армяно-азербайджанские отношения не связаны зеркально с Арцахом, они в другой плоскости, а таким давлением требовать уступок, само по себе нарушение международного гуманитарного права.

Отметим, что до сих пор не известно точное количество армянских военнопленных, удерживаемых в Баку после 44-дневной широкомасштабной военной агрессии против Нагорного Карабаха. Власти АР подтверждают наличие у них около трех десятков армянских военнопленных. Правозащитник сообщают о нескольких сотнях. Многие из них по надуманным статьям приговорены к длительным срокам заключения карманными судами Азербайджана. Известно, что армянские военнопленные подвергаются жесткому обращению в плену, и всё это происходит на фоне молчания международного сообщества, у которого двойные стандарты по вопросу гуманизма.