Вторник, 13 Декабря 2022 17:07

АрмИнфо.Жители Нагорного Карабаха, которые находятся в Армении, проводят акцию протеста в Ереване, с требованием разблокировать Лачинский коридор.

Акция стартовала на площади Свободы, где организаторы зачитали требования к международным структурам - воздержаться от двойных стандартов в оценке конфликтов, осудить антигуманные действия Азербайджана и применить имеющийся у них инструментарий для предотвращения преступных действий Баку по этнической чистке в Арцахе.

Участники акции также обвинили власти Армении в том, что переложив всю ответственность на российский миротворческий контингент, последние "умыли руки" от Арцаха.

В руках у них плакаты "Прекратите геноцид в Арцахе", "Азербайджан - агрессор", "Мы хотим домой" и "Свободный Арцах". Шествием они направились к офису ООН в Армении. Затем планируют обойти посольства стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что в результате очередной провокации Азербайджана уже более суток межгосударственная трасса Степанакерт-Горис, являющаяся единственным путем, связывающим Арцах с Арменией, остается закрытой в обоих направлениях. 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу по "экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Власти Армении отреагировали на ситуацию лишь сегодня к полудню. Премьер РА созвал заседание Совбеза, а МИД выступило с заявлением. Даже Омбудсмен Армении отреагировала лишь спустя сутки. Международные структуры - поборники защиты прав человека, хранят молчание