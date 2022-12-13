Вторник, 13 Декабря 2022 17:05

АрмИнфо.Зло всегда прячется под овечьей шкурой. В последние годы эта овечья шкура - многочисленные организации, люди и фонды, называющие себя экологами и борцами за права людей. Они атакуют людей, города и целые государства, выдумывая для этого самые разные поводы. Об этом написала российская журналистка, телеведущая, заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, выложив фотографию женщины из Арцаха, которая находится в тяжелом состоянии и не может получить необходимую медпомощь из-за провокации Азербайджана.

При этом она обратила внимание, что еле лепечущая девочка Грета Тунберг несколько лет назад буквально поставила на колени руководство ООН и глав государств Европы, требуя перестать загрязнять мир.

"После того как выяснилось, что Грета перемещалась частными бортами, а ее речи писались третьими лицами, девочку списали в утиль. Кукла отработала - куклу выкинули, выставили новых. Последние полгода города мира и их музеи были подвержены нападениям очередных кукл-Грет

- новых "экоактивистов" от движения "стопойл". Стиль тот же, деньги - нефтяных королей.

На днях дурной пример подхватили в Азербайджане, отправив "экологических защитников" из числа азербайджанцев перекрыть дорогу в Арцах. Но где экология, и где Азербайджан?", - вопрошала российский журналист.

Она напомнила, что сами азербайджанцы прекрасно знают и о свалках по всей стране, и о загрязнении Каспийского моря, и о том, что Баку за парадными фасадами представляет собой, мягко скажем, не самое чистое пространство, об огромных загрязненных территориях на юге, откуда дуют ядовитые ветра и о многом другом.

"И причём тут Арцах - край зелени и чистейших вод? Наверное, каждому стоит заниматься своим и не пытаться скрыть свои проблемы за нападками на соседа?

В любом случае за каждым нападением "экоактивистов" стоят реальные жертвы, потери, скандалы. В случае с Арцахом это самые обычные и простые люди, жители республики, те, кто точно к экологии отношения не имеет. Их родственники, которые умирают в больницах Арцаха, пока не открыты дороги, дети и родственники, которые не могут перемещаться, школьники, снабженцы и торговцы, самые обычные бабушки и дедушки, которые не увидят родных на Рождество", - написала Канделаки.

В заключение она выразила убеждение, что нет ничего хуже ситуации, когда ложь и ненависть прикрываются благими намерениями, а последними, как известно, выложен путь в одну сторону - в ад.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Заметим, что власти Армении отреагировали на ситуацию лишь сегодня к полудню. Премьер Ра созвал заседание Совбеза, а МИД выступило с заявлением. Даже Омбудсмен Армении отреагировала лишь спустя сутки, да и то, только после серьезной критики в адрес правозащитной структуры со стороны граждан. Молчат и все международные структуры - поборники защиты прав человека. Все как "воды в рот набрали". Так и получается, что всё же в деле защиты прав человека действуют двойные стандарты, и гуманизм определяется цветом кожи... И кому-то агрессия и терроризм сходит с рук, поскольку энергоресурсы всё же дороже "крови армян".

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.