Вторник, 13 Декабря 2022 16:27

АрмИнфо.11 декабря 2022 года в Ашхабаде состоялась Двенадцатая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, организованная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) при поддержке правительства Туркменистана.

Целью ежегодной встречи был обмен мнениями о событиях и тенденциях, влияющих на мир и безопасность в Центральной Азии, а также обсуждение сотрудничества между РЦПДЦА и правительствами региона в областях, связанных с превентивной дипломатией.

Выступая на встрече, Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА, Наталья Герман подчеркнула, что «несмотря на нынешнюю сложную мировую ситуацию, страны региона поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, в том числе на высшем политическом, в целях поддержания сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, изменения климата и других».

По случаю 15-летия РЦПДЦА, заместители министров иностранных дел высоко оценили многолетнее партнерство и доверие, сложившееся за эти годы между правительствами пяти Центрально-азиатских государств и РЦПДЦА. Они выразили поддержку деятельности Регионального Центра в его приоритетных направлениях, включая предотвращение экстремизма и противодействие терроризму, изменение климата и водную дипломатию, а также диалоги в рамках глобальных повесток «Женщины, мир и безопасность» и «Молодежь, мир и безопасность».

В ходе встречи высокого уровня в РЦПДЦА состоялся Четвертый диалог между правительствами и молодежью Центральной Азии. Десять участников Академии превентивной дипломатии, представляющие все пять стран региона, встретились с заместителями министров иностранных дел, чтобы поделиться своим видением будущего региона.

Двенадцатая встреча заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии стала завершающей в серии мероприятий, посвященных 27-летию Нейтралитета Туркменистана и 15-летию РЦПДЦА, прошедших в Ашхабаде 10-11 декабря 2022 года.