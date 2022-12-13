Вторник, 13 Декабря 2022 16:25

АрмИнфо.11 декабря 2022 года по инициативе Президента Сердара Бердымухамедова в отеле «Ýyldyz» состоялась Международная конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная к Международному дню нейтралитета и 27-й годовщине обретения Туркменистаном постоянного нейтрального статуса.

На пленарном заседании высокого уровня собрались заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, члены Милли Генгеша, руководители ведомств страны, отечественные и зарубежные дипломаты – главы и представители аккредитованных за рубежом дипмиссий Туркменистана, а также работающих в нашей стране диппредставительств иностранных государств и авторитетных международных организаций, в том числе ООН и её специализированных структур, представители общественных организаций и средств массовой информации.

В числе почётных гостей форума – участники международных и региональных мероприятий, проведённых в туркменской столице в канун знаменательной даты.

С большим вниманием собравшиеся заслушали направленное им Обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, текст которого зачитал Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Затем слово было предоставлено многочисленным делегатам форума, которые, поблагодарив за приглашение принять участие в нынешней конференции и мероприятиях по случаю 27-й годовщины нейтралитета Туркменистана, поздравили туркменский народ с большим национальным праздником.

Своё видение позитивной роли независимого нейтрального Туркменистана в упрочении международных связей представили в выступлениях в гибридном формате и другие зарубежные участники – руководители авторитетных международных организаций.

На Форуме выступили Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии г-жа Наталья Герман, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид направила послание, которое зачитал глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества, Посол Хусрав Нозири .

По окончании пленарного заседания работа Международной конференции «Диалог – гарантия мира» продолжилась в рамках трёх тематических сессий: «Диалог, как основа превентивной деятельности и предотвращения конфликтов», «Укрепление продовольственной и экологической безопасности посредством диалога», «Многостороннее сотрудничество в информационном пространстве и роль информационных сетей в налаживании межнационального диалога».

По результатам работы тематических сессий был принят Итоговый документ. По завершении конференции состоялись встречи её участников с представителями отраслевых ведомств.