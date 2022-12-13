Вторник, 13 Декабря 2022 16:13

АрмИнфо. В это сложное время, после 44-дневной Арцахской войны, заняв пост министра образования, науки, культуры и спорта я сразу же заявил, что если хотя бы один день, неделю, месяц буду министром, то в рамках своих сил , возможностей и полномочий сделаю все возможное для решения накопившихся проблем в сфере науки, образования, культуры и спорта и для изменения в стране морально-психологической атмосферы. Об этом в своем прощальном заявлении отметил уже бывший министр образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) Ваграм Думанян, который днем подал прошение об отставке.

Он подчеркнул, что в течение 2 лет работы на должности министра, МОНКС сталкивалось с многочисленными вызовами , вместе с тем были решены многочисленные кризисные ситуации, а главное удалось остановить спад сфер ведомства и поставить основы развития.

<Безусловно, все еще имеются многочисленные нерешенные вопросы и возникают новые вызовы. Однако, я уверен, что Министерство продолжит ход реформ во имя повышения качества образования, сохранения культурного наследия, новых научных достижений, и успехов в сфере искусства и спорта>, - сказал он.

Выразив благодарность членам правительства во главе с премьер - министром Николом Пашиняном, Думанян отметил, что в дальнейшем также намерен своей деятельностью и в рамках своих возможностей способствовать укреплению основ государственности и построению сильной, могущественной и процветающей Армении.

Напомним, что Ваграм Думанян был назначен на должность министра образования, науки, культуры и спорта 23 ноября 2020 года