Вторник, 13 Декабря 2022 15:36

АрмИнфо.. Блокада единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом - очередное яркое проявление геноцидальной политики Азербайджана. Об этом 13 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил и.о. главы МИД Арцаха Давид Бабаян касаясь ситуации, сложившемся в Бердзорском (Лачин -аз.) коридоре из-за действий Азербайджана.

Он признался, что не смог вернуться домой из командировки из-за этих вражеских действий.

При этом Бабаян призвал международное сообщество обуздать Азербайджан, напомнив, к каким плачевным последствиям может привести эти аряноненавистнические шаги азербайджанской стороны.

В свою очередь Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян напомнил, что сейчас 120 тысяч арцахцев находятся в блокаде. "Замечу также, что у Арцаха нет связи с какой-либо страной воздушным путем. И это является нарушением элементарных прав человека. И это все делается по прямому указанию президента Азербайджана. Естественно, собравшиеся там люди никакие не экологи, более того, есть достоверная информация, что многие из них сотрудники азербайджанских спецслужб", - отметил Омбудсмен.

Степанян, напомнил, что вторые сутки подряд Арцах лишен возможности получать медикометы, средства первой необходимости, продуктв питания, энергоресурсы (бензин, дизтопливо). По его словам, более 1000 граждан, в том числе и 270 детей лишены возможности вернуться домой.

"Это очередной элемент геноцидальной политики Азербайджана, которая проводится систематизировано и скоординировано", - сказал Защитник прав человека Арцаха.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Заметим, что власти Армении отреагировали на ситуацию лишь сегодня к полудню. Премьер Ра созвал заседание Совбеза, а МИД выступило с заявлением. Даже Омбудсмен Армении отреагировала лишь спустя сутки, да и то, только после серьезной критики в адрес правозащитной структуры со стороны граждан. Молчат и все международные структуры - поборники защиты прав человека. Все как "воды в рот набрали". Так и получается, что всё же в деле защиты прав человека действуют двойные стандарты, и гуманизм определяется цветом кожи... И кому-то агрессия и терроризм сходит с рук, поскольку энергоресурсы всё же дороже "крови армян".

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.