Вторник, 13 Декабря 2022 15:08

АрмИнфо.Каунасский городской симфонический оркестр под управлением всемирно известного дирижера, музыкального руководителя и главного дирижера Нью-Йоркской городской оперы Константина Орбеляна и руководитель оркестра Альгимантас Трейкаускас за высокий художественный уровень и активную музыкальную деятельность в 2022 году удостоились главной музыкальной награды Литвы - <Золотого диска>.

Напомним, что Константин Орбелян занимал пост художественного руководителя и директора Ереванского национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в 2016-2021 годах.

В этот период состоялся ряд зарубежных гастролей, были реализованы десятки масштабных концертных проектов и оперных фестивалей, одна за другой шли премьеры новых опер и балетов. Маэстро Орбелян и сегодня активно сотрудничает с армянскими артистами, способствуя их профессиональному росту.

Отметим, что <Золотой диск> - главная награда, учрежденная Союзом музыкантов Литвы, которая вот уже более 20 лет присуждается лучшим музыкантам года в четырех различных номинациях.