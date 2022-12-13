Вторник, 13 Декабря 2022 15:00

АрмИнфо.В результате блокирования Азербайджаном дороги, соединяющей с Арменией, перевозка граждан Арцаха с серьезными проблемами со здоровьем в Ереван остается невозможной. Об этом сообщает Минздрав Арцаха.

"Министерство здравоохранения Арцаха прилагает все возможные усилия для оказания им профессиональной помощи, поддерживая связь и с ереванскими специалистами. В настоящее время дефицита медикаментов и средств медицинского назначения для оказания первой помощи нет. Тем не менее, настораживает то, что поставки лекарств стали невозможными", - говорится в сообщении Минздрава Арцаха.

Ранее сообщалось, что пять граждан Арцаха нуждаются в срочной транспортировке в Армению для получения соответствующей медицинской помощи.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Заметим, что власти Армении отреагировали на ситуацию лишь сегодня к полудню. Премьер Ра созвал заседание Совбеза, а МИД выступило с заявлением. Даже Омбудсмен Армении отреагировала лишь спустя сутки, да и то, только после серьезной критики в адрес правозащитной структуры со стороны граждан. Молчат и все международные структуры - поборники защиты прав человека. Все как "воды в рот набрали". Так и получается, что всё же в деле защиты прав человека действуют двойные стандарты, и гуманизм определяется цветом кожи... И кому-то агрессия и терроризм сходит с рук, поскольку энергоресурсы всё же дороже "крови армян".

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.