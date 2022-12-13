Вторник, 13 Декабря 2022 14:53

АрмИнфо. Армения рассматривает Израиль как модель развития, которой есть чему поучиться в обороне, здравоохранении, инженерии и сельском хозяйстве. Об этом подчеркнул в своем интервью израильскому изданию JNS посол Армении в этой стране Арман Акопян.

Он отметил, что между двумя древними народами есть много общего: оба они пережили большие трагедии - Холокост и Геноцид армян, оба имеют большие зарубежные диаспора, два народа ориентированы на интеллект и технологии, оба живут в небольших странах, граничащих с мусульманскими нациями.

Как пишет автор публикации <Дипломатия и геополитика: сложная смесь для посла Армении в Израиле>, Посол признает, что его работа является <сложной, захватывающей и трудной>. <Это непростая страна для дипломата>, - сказал он.

Причина этого, как отмечает корреспондент JNS сводится к двум странам: заклятому врагу Израиля Ирану и заклятому врагу Армении Азербайджану.

Как отмечается в статье, два года назад, всего через несколько месяцев после открытия своего посольства в Тель-Авиве, Армения отозвала своего посла, возмущенного продажей Израилем оружия богатому нефтью Азербайджану во время войны 2020 года между двумя бывшими советскими странами. В то же время Израиль настороженно наблюдает за тем, как христианская Армения становится все более крупным торговым партнером Исламской Республики, даже когда Ереван заявляет о желании наладить хорошие связи с еврейским государством.

<Эта сложная шахматная доска геополитики внесла напряжение, если не повредила израильско-армянским связям, поскольку страны <жонглируют> своими интересами в регионе.

Для Израиля связи с мусульманским Азербайджаном, который граничит с Ираном, имеют стратегическое значение как канал для разведки (25% иранцев на самом деле азербайджанцы), а также потому, что он поставляет Израилю около 40% своих потребностей в нефти и является ведущим покупателем израильской военной техники, особенно беспилотников. Более десяти лет назад тогдашний министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман язвительно заметил, что <Азербайджан важнее для Израиля, чем Франция>.

Посол Армении выразил надежду на то, что между давними заклятыми врагами (Израилем и Ираном) будет выработан мирный договор, приведя в качестве примера знаковые соглашения (Abraham Accords) 2020 года между арабскими странами и Израилем. <Это должно произойти>, - говорит он, считая, что <ни одна война не длится вечно>. Говоря о достижении мира с Азербайджаном, он отметил: <Мы соседи. У нас нет другого выбора, кроме как подписать мирное соглашение".