Вторник, 13 Декабря 2022 14:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 декабря провел внеочередное заседание Совета безопасности республики.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, помимо членов ВС, участвовали президент Республики Ваагн Хачатурян, председатель НС Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, руководитель фракции НС <Гражданский договор" Айк Конджорян.

<Обсуждены развития, происходящие в регионе, в частности, ситуация в Лачинском коридоре>, - говорится в сообщении.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, по так называемым "экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагу попасть на рудники.