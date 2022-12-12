Понедельник, 12 Декабря 2022 20:14

АрмИнфо.Единственная дорога жизни, связывающая Арцах с Арменией и миром, закрыта уж 9 часов из-за провокации азербайджанской стороны.

Как сообщает МВД Арцаха, часть сотен граждан, направлявшихся из Армении в Арцах, временно остановились в Горисе.

"С самого утра граждане, выезжающие из Арцаха в РА, оказались в неопределенном и выжидательном состоянии. Прервано сообщение между селами Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркунли в МВД НКР, напомнив, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, мотивировав это так называемыми экологическими причинами.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Граждане Арцаха собираются на площади Возрождения в центре Степанакерта. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки"заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.