Понедельник, 12 Декабря 2022 17:57

АрмИнфо. Ожидается, что следующий этап переговоров между Ереваном и Баку состоится в ближайшие недели. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства Европейского союза.

"Начались двусторонние переговоры по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важных итогов брюссельской встречи 31 августа. После встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне 7 ноября Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшие недели", - отметил он, передают азербайджанские СМИ.

Байрамов отметил, что "мирный договор, который будет подписан, обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов, представляющих общий интерес или вызывающих обеспокоенность в отношении межгосударственных отношений".