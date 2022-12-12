Понедельник, 12 Декабря 2022 17:55

АрмИнфо.Зарубежные армянские епархии продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине. Как сообщает армянский информационный портал AnalitikaUA.net, помощь нуждающимся в Украине оказывают епархии ААЦ различных европейских стран и США.

По данным представителя львовской епархии ААЦ Карапета Гарибяна, в страну поступила и уже роздана через приходы гуманитарная помощь из армянских епархий Румынии, Великобритании и США. На днях новая партия помощи от Восточной епархии Армянской Церкви США была распределена нуждающимся в Харьковской области.

Как пишет издание, Украинская епархия ААЦ, как и вся армянская община, в том числе и Союз армян Украины страны, мобилизовали все силы для оказания необходимой помощи нуждающимся. Для жителей пострадавших областей, и региональные общины, отправлено уже тысячи тонн грузов для мирного населения в пострадавших от войны регионах. Отмечается, что ранее, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Союз армян Украины за весомый вклад в обороноспособность Украины.