Понедельник, 12 Декабря 2022 17:54

АрмИнфо.Восточное партнерство внесло значительный вклад в демократическую трансформацию Армении. Об этом 12 декабря в Брюсселе в ходе своего выступления на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства (ВП) ЕС заявил замглавы МИД РА Паруйр Ованнисян.

По его словам, Армения рассматривает восстановление деятельности в рамках Восточного партнерства именно в этом ключе.

Указав на важность переоценки ценностей, лежащих в основе сотрудничества в рамках ВП, армянский дипломат констатировал, что отсутствие баланса между ценностями и интересами, сомнительная политика и подходы, предполагающие, что общие ценности приносятся в жертву сиюминутным политическим или экономическим интересам, не служат дальнейшему сближению ЕС и его Восточных партнеров.

"В 2022 году Европейский союз и его Восточные соседи столкнулись с огромными вызовами. В этот период расшатывания архитектуры европейской безопасности мы также наблюдаем рост напряженности на Южном Кавказе.

Один из Восточных партнеров, Азербайджан, не только продолжает вновь угрожать применением силы против Республики Армения, но и совершил несколько актов агрессии, оккупировав более 140 кв. км суверенной территории Армении.

13-14 сентября, предприняв широкомасштабную агрессию, Азербайджан нанес удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры, школам, больницам, в результате чего погибло более 200 человек, в том числе среди мирного населения. Он применил беспилотники для нанесения ударов, в том числе и глубоко в тылу суверенной территории Армении",

- подчеркнул Ованнисян.

В этом ключе замглавы МИД Армении обратил внимание собравшихся на тот факт, что в течение последнего года Азербайджан постоянно пытался провести этническую чистку оставшихся 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха, угрожая функционированию жизненно важного Лачинского коридора, предусмотренного трехсторонним заявление от 9 ноября 2020 года.

"Примечательно, что это происходит в то время, когда Армения и Азербайджан ведут переговоры о нормализации отношений. Своей воинственной риторикой и угрозами применения силы Азербайджан пытается заставить Армению пойти на уступки.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что, стремясь внести свой вклад в безопасность нашего региона, Европейский Союз и его государства-члены должны установить определенные красные линии. Воздержание от применения силы должно быть абсолютной красной чертой, и паритетные заявления (адресованные обеим сторонам в равной степени) на этот счет, по сути, лишь подталкивают агрессора к продолжению своих действий", - подчеркнул Ованнисян.

В этом ключе он подчеркнул, что в Армении ценят тех коллег, которые не гнушаются указать на агрессора и заявить о необходимости надлежащего расследования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Армянский дипломат добавил, что не менее важным является постоянное требование полного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении.

"Их дальнейшее присутствие на международно признанной территории Армении является серьезным вызовом и без того хрупкому миру и стабильности в нашем регионе", - сказал он, в этом ключе выразив благодарность Евросоюзу за оперативное и эффективное развертывание мониторинговых возможностей ЕС в Армении.

По словам дипломата, вклад этой миссии в стабилизацию ситуации в регионе бесспорен. "Армения высоко оценивает работу EUMCAP и считает, что, поскольку ситуация остается очень хрупкой и риск новой агрессии со стороны Азербайджана очень высок, миссия должна продолжать выполнять свою очень важную роль на местах", - сказал замглавы МИД РА.

В заключение Ованнисян заявил о готовности правительства Армении продолжать активно взаимодействовать с партнерами из ЕС в направлении реализации всех инициатив, запланированных для Ра в рамках ВП.