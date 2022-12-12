Понедельник, 12 Декабря 2022 17:02

АрмИнфо. Есть одно важное обстоятельство в дешевом шоу, поставленном азербайджанцами на дороге Шуши-Степанакерт. Они сейчас борются не против армян, а российских миротворцев. Подобного мнения придерживается руководитель аналитического центра "Восканапат", политолог Грант Мелик-Шахназарян.

По мнению эксперта, азербайджанцы делают всё для того, чтобы вывести их из себя и спровоцировать столкновение.

"После этого официальный Баку начнет жаловаться на поведение российских миротворцев и внесет в повестку вопрос решения "проблемы с миротворцами".

Здесь перед ними стоит план-минимум и план-максимум. Минимальная задача - ввести в Арцах войска других стран, в частности Турции. Максимальная задача - уход российских миротворцев.

Полагаю, все понимаю, что это разработанная совместно с Анкарой программа", - резюмировал Грант Мелик-Шахназарян.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники. -