Понедельник, 12 Декабря 2022 16:59

АрмИнфо.Где были так называемые "азербайджанские экологи", когда Азербайджан применял фосфорные боеприпасы против мирного населения Арцаха, вопрошал омбудсмен Арцаха Гегам Степанян на полях 4-ого глобального форума "Против преступления Геноцида", на просьбу прокомментировать происходящее сейчас в Арцахе.

По его словам, изначально было понятно, что так называемый экологический вопрос используется азербайджанцами в качестве уловки для террора населения Арцаха.

"Сегодня 120000 человек в Арцахе лишены любого гуманитарного доступа. Это очередной пример азербайджанской геноцидальной и преступной политики. Очевидно, что под предлогом экологии терроризируются проживающие в Арцахе люди", - констатировал омбудсмен НКР.

При этом он выразил убеждение, что международное сообщество, в том числе участники данного форума, должны перейти от слов к делу, ведь 120000 человек, проживающих в Арцахе, находятся под прямой угрозой геноцида и этнических чисток. "На этом мероприятии все говорят о том, что нужно сделать, чтобы предотвратить геноцид. Мой посыл всем этим людям - нужно не говорить, а действовать. Никто из этих людей не посещал Арцах. Я бы призвал этих людей посетить Арцах и соответствующими механизмами предотвратить возможный геноцид", - добавил он.

Вместе с тем, Степанян выразил убеждение, что эти действия вражеской стороны также направлены против российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это четко прослеживается. Омбудсмен НКР обратил внимание, что это видно не только из записей на баннерах, в руках азербайджанцев, но и информационной войны, которую они запустили.

"Провокации Азербайджана направлены, в том числе против РМК, чтобы дискредитировать и деморализовать их, а также подготовить почву для того, чтобы не продлевать после 2025 года мандат российских миротворцев", - считает Степанян.

Омбудсмен Арцаха также подчеркнул недопустимость позволения азербайджанцам на проведение кого-либо мониторинга.

"Арцах де-факто сохраняет свою независимость. Любые требования так называемых "экологов" противоречат трехсторонним договоренностям, ни о каком азербайджанском мониторинге не может быть речи. В Арцахе есть соответствующие структуры, которые мониторят деятельность добывающих компаний. Если мы позволим этот шаг, азербайджанцы потребуют еще что-то. Поэтому необходимо любыми способами пресечь подобные действия", - сказала Омбудсмен НКР.

На уточнение о действиях властей Армении, он отметил, что они не вовлечены в переговорный процесс.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.