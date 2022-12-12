Понедельник, 12 Декабря 2022 16:58

АрмИнфо.Мы должны усилить работу в сфере безопасности и обороны, продолжать деятельность во имя безопасного, стабильного и благополучного Южного Кавказа. Об этом на своей странице в Twitter написал верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня мы видим иное Восточное добрососедство. На ежегодной встрече глав МИД стран Восточного партнерства я наряду с процессом расширения как средства для регионального сотрудничества предлагаю продолжить политику Восточного партнерства. Мы должны усилить работу в сфере безопасности и обороны, продолжать деятельность во имя безопасного, стабильного и благополучного Южного Кавказа", - отметил Боррель.

Отметим, что сегодня в Брюсселе проходит заседание с участием глав МИД стран "Восточного партнерства". На заседании председательствует Верховный представитель по внешней политике и вопросам безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Армению на мероприятии представляет замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.