Понедельник, 12 Декабря 2022 16:57

АрмИнфо. Сегодня Азербайджан в очередной раз закрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром, под выдуманными экологическими предлогами. Об этом говорится в заявлении офиса Защитника прав человека Арцаха.

В заявлении отмечается, что эта провокация является ещё одним проявлением систематической и руководимой правительством Азербайджана политики, конечной целью которой является полное изгнание коренного армянского населения из Арцаха.

В офисе Омбудсмена НКР убеждены, что этим действием Азербайджан намеренно подрывает любую концепцию мира в нашем регионе, открыто пренебрегая правами 120.000 армян Арцаха и преднамеренно нарушая их нормальную жизнь.

В заявлении напоминается, что 12 декабря 2022 года, около 10:30, группа якобы азербайджанских экологов и журналистов перекрыла трассу Степанакерт-Горис на участке Шуши в обоих направлениях.

" Закрытие Лачинского коридора азербайджанской стороной является грубым нарушением Трёхстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Этими действиями Азербайджан грубо нарушает основные права населения Арцаха, а именно - их свободу передвижения, за что Азербайджан несёт уголовную ответственность. Сотни транспортных средств, в том числе с гуманитарной помощью, медикаментами и продовольствием, стоят на дороге вот уже более 5 часов в суровых зимних условиях. Эта критическая ситуация чревата необратимыми гуманитарными последствиями для всего населения Арцаха",

- подчеркивается в заявлении.

При этом в офисе ЗПЧ НКР нахвали парадоксальным, что азербайджанское сообщество защитников окружающей среды хранило молчание, когда Азербайджан применял боеприпасы с белым фосфором, запрещённые по международному гуманитарному праву, против мирных поселений Арцаха во время войны 2020 года.

"Применение Азербайджаном фосфорных боеприпасов, недавно подтверждённое независимым расследованием, также нанесло серьезный ущерб природной среде Арцаха, о чем азербайджанская сторона сейчас внезапно забеспокоилась. Таким образом, намерения этой сфабрикованной экологической кампании весьма сомнительны и абсолютно провокационны, поскольку она направлена на то, чтобы терроризировать армян Арцаха как психологически, так и физически, а также заставить их покинуть свою собственную землю.

Защита прав народа Арцаха является обязанностью не только нескольких международных акторов, но и всего международного сообщества, которое выступает в защиту прав человека во всем мире.

Поэтому международное сообщество должно занять четкую позицию и предпринять немедленные действия, чтобы осудить и предотвратить эту провокационную политическую линию, которую Азербайджан систематично ведёт. В противном случае этническая чистка армян Арцаха станет неизбежной реальностью, приведя человечество к очередному гуманитарному краху", - резюмировали в офисе Омбудсмена НКР.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.