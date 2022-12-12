Понедельник, 12 Декабря 2022 16:56

АрмИнфо. Фракции Национального Собрания Арцаха призывают российских миротворцев в рамках трехстороннего соглашения самыми жесткими мерами предотвратить антигуманные действия азербайджанцев.

В заявлении, которое распространила пресс-служба НС республики, в частности, отмечается: <Азербайджанцы, применявшие против мирного населения Арцаха фосфорные бомбы, второй раз за последние дни под предлогом защиты окружающей среды перекрыли дорогу жизни Степанакерт-Горис. Решительно осуждаем организованные военно­политическим руководством Азербайджана провокационные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе. Мы обращаемся к гражданам Республики Арцах с призывом проявить сдержанность, быть бдительными, чтобы совместными усилиями предотвратить любые провокационные действия азербайджанцев. Наш народ, преодолевший множество трудностей в борьбе за выживание, на этот раз вновь столкнулся с настоящими и будущими вызовами. Мы призываем международное сообщество предпринять конкретные шаги по обузданию агрессивных амбиций Азербайджана. Мы призываем российских миротворцев в рамках трехстороннего соглашения самыми жесткими мерами не допустить подобных антигуманных действий со стороны азербайджанцев>.