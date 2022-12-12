Понедельник, 12 Декабря 2022 16:54

АрмИнфо.Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши закрыта уже 6 часов. Нарушая международные гуманитарные права, Азербайджан пытается создать в Арцахе гуманитарную катастрофу. Об этом говорится в заявлении МВД Арцаха.

В заявлении отмечается, что сотни граждан, в том числе несовершеннолетние, остались на дороге. Часть из них вернулась в Горис, а граждане, часами ожидавшие в зоне Степанакерт-Шуши, были доставлены в Степанакерт в сопровождении сотрудников ГИБДД.

"Перевозить в Арцах предметы медицинского назначения, лекарства и пациентов с серьезными проблемами со здоровьем стало невозможно. Переговоры все еще продолжаются. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация", - резюмировали в МВД НКР.

экс-глава МИД Армении Зограб Манцаканян реагируя на ситуацию констатировал, что Арцах отрезан от Армении и всего мира. Он обратил внимание, что единственная дорога из Арцаха в Армению перекрыта азербайджанцами.

"Так материализуется экзистенциальная угроза населению Арцаха и воплощается предупредительный знак геноцидальной тенденции. Время для скорейшего принятия мер со стороны СБ ООН

Ирония в том, что азербайджанские <активисты> блокируют дорогу в Арцах. Теперь у них есть активисты, которые не заключены в тюрьму их диктатором? Как насчет перекрытия дорог в Баку? Конечно, это агенты азербайджанского правительства и переодетые провокаторы", - написал Мнацаканян в своем Твиттер, добавив хештег #SanctionAzerbaijan.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.