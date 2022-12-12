Понедельник, 12 Декабря 2022 16:47

АрмИнфо.6 декабря в Арагацотне состоялась церемония открытия новых крупнейших в Армении солнечных электростанций, оснащенных искусственным интеллектом. Этот амбициозный проект при финансировании «Ардшинбанка» реализуют компании «Helios Energy» и «Bari Arev», входящие в группу компаний «Optimum Energy».

«Проект действительно амбициозен, ведь интеллектуальное электроснабжение – это новое качество жизни, а значит и новые возможности,- рассказал Заместитель Председателя Правления, директор корпоративного бизнеса Ардшинбанка Артур Гюлязян. «Банк профинансировал 87% реализованного проекта, а это около 26 млн долларов США. Наши инвестиции в Helios Energy ( 4 электростанции по 5 мгвт каждая) составили 16,4 млн.долларов. Вторая компания, «Бари Арев», также входящая в группу «Optimum Energy», при финансировании Ардшинбанка построила 3 электростанции по 5 мгвт., сумма инвестиций составила 9,3 млн.долларов США. Ардшинбанк одним из первых в банковской системе РА начал финансирование солнечной энергетики в таком объеме, в целом же инвестиции Ардшинбанка в сферу альтернативной энергетики за последние несколько лет составили порядка 40 млн долларов США, было построено 14 электростанций», - сказал А.Гюлазян.

По словам соучредителя АО "Helios Energy" Айка Арутюняна, у Армении есть все возможности позиционировать себя как ведущую страну-производителя зеленой энергии.

«Благодаря своим уникальным географическим и климатическим условиям Армения имеет большие перспективы для развития этого направления энергетики. Наша компания занимается установкой солнечных тепловых и фотоэлектрических систем, теплонасосных установок, обслуживанием систем возобновляемой энергии и разработкой продукций в области возобновляемой энергии. Мы также устанавливаем станции по выработке возобновляемой энергии. Надеемся, что наши технологии со временем смогут занять одну из ведущих позиций в мире на этом сегменте рынка»,- отметил А. Арутюнян.