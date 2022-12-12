Понедельник, 12 Декабря 2022 14:21

АрмИнфо.Азербайджанская сторона во второй раз закрыла единственную магистраль, соединяющую Арцах с Арменией и миром, по ложным и надуманным причинам. Об этом говорится в заявлении президента Арцаха Араика Арутюняна.

"Прежде всего, для нас крайне неприемлемо агрессивное поведение Азербайджана, посредством которого он терроризирует наше население и ставит под удар наши жизненно важные права и интересы. Это беспрецедентный вызов для нашего государства и народа, и я призываю все общество объединиться и проявить спокойствие, потому что одной из целей властей Азербайджана является разжигание внутреннего раскола и паники в Арцахе", - отметил глава Арцаха.

Арутюнян напомнил, что у властей и народа Арцаха есть четкие ценности, принципы и красные линии, для защиты которых мы прилагаем и приложим все возможные усилия, порой невидимые.

"Уверены, что российские миротворческие силы, как гарант безопасности нашего народа и дороги, будут использовать все средства для предотвращения подобных провокаций и нарушений договоренностей против жизненно важных прав и интересов нашего народа.

Другим акторам международного сообщества также предстоит важная работа, поскольку действия азербайджанской стороны грубо нарушают общеизвестные нормы международного права, а Азербайджан стремится к этнической чистке и депатриации народа Арцаха. Арцах был и будет армянских благодаря нашим совместным и решительным усилиям против всех вызовов", - отметил Арутюнян.

Меж тем, согласно МВД Арцаха, межгосударственная магистраль, соединяющая Арцах с Арменией, остается закрытой в обе стороны.

"Азербайджанская сторона, грубо нарушая нормы, предусмотренные международными гуманитарными конвенциями, в очередной раз нарушает основные права и свободы арцахских армян. На данный момент на трассе Лисагор-Шуши и Степанакерт-Шуши, которая закрыта с 10:30 по экологическим причинам, осталось 100 горожан", - отметили в МВД НКР. Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.