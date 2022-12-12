Понедельник, 12 Декабря 2022 14:21

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждены некоторые практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

"Условлено о дальнейших контактах", - отмечается в сообщении пресс-службы российского лидера.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.