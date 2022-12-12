Понедельник, 12 Декабря 2022 14:16

АрмИнфо. Провокации в Арцахе продолжаются. Об этом 12 декабря на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян, комментируя блокирование группой азербайджанцев единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией.

По словам депутата, Баку предпринимает очередную попытку военного-политического и морально- психологического давления в отношении народа Арцаха, чтобы тот примирился с поражением. <Думаю, они плохо знают арцахцев, а предыдущие 30 лет не стали для Азербайджана уроком. Но для того, чтобы удержать Арцах, Республика Армения не должна демонстрировать подобной пассивности. Складывается впечатление, что речь идет не об отношениях Армении с Арцахом, а о Конго. По сути, Ереван оставил народ Арцаха один на один с Азербайджаном. У Армении всегда было обязательство быть гарантом безопасности Арцаха, которое никто никогда с плеч Еревана не снимал этого обязательства>, - отметил оппозиционер, добавив, что даже после позорного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Армения не <умывала рук> в отношении Арцаха, даже при наличии российских миротворческих сил. <Если власти Армении надеются исключительно на российских миротворцев, то должны понимать ситуацию. Некоторые из армянских провластных депутатов не должны стоя аплодировать на выступление президента Украины Владимира Зеленского. Нельзя, как ребенок, требующий игрушки, настаивать от ОДКБ политической оценки ситуации, когда структура готова оказать помощь. Надо делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность народа Арцаха, его право на самоопределение, право на собственное государство>, - заявил депутат.

Он указал на бездействие властей Армении, когда произошел первый подобный случай. Если бы Ереван был активнее, обратился к международной общественности, требуя давлений на властей Азербайджана, повторения ситуации не было бы. <Заверяют вас, что это не последний случай. Нынешние власти сами подписали документ о строительстве так называемой альтернативной дороги, связывающей Армению с Арцахом. Прежняя дорога была не просто автомобильной дорогой, по ней проходили газопроводы и электропроводы, Интернет, а что сделали власти, чтобы все это проходило по новой дороге? Все эти вопросы необходимо было прогнозировать. Сколько ты не отступаешь, тем самым, ты не ограничиваешь аппетит противника, наоборот, еще более его разыгрываешь> - заявил оппозиционер. Он добавил, что цель оппозиции осталась той же: нынешние власти должны как можно скорее покинуть политический олимп. При этом, для достижения этой цели возможно изменения в тактике и стратегии оппозиции.

В свою очередь, депутат от той же фракции Агнесса Хамоян указала на важность для Арцаха месторождения Кашен, на которое пытаются попасть так называемые азербайджанские <экологи>. Она напомнила о внеочередном заседании парламента, которое было созвано оппозицией 2 декабря и на котором планировалось принять заявление в ответ на аналогичный документ, принятый парламентом Азербайджана. <Правящая фракция <Гражданский договор> героически зачеркнула в тексте заявления такие понятия, как <Республика Арцах>, формулировки, связанные с правом на самоопределение, что в итоге привело к провалу заседания>, - напомнила Хамоян.

Напомним, что 12 декабря в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, надлежащим образом проинформировано об инциденте. "Считая неприемлемым агрессивно- деструктивное поведение азербайджанской стороны, уполномоченные государственные органы Арцаха принимают все возможные меры для урегулирования ситуации, поддерживая связь с командованием российских миротворческих сил. Призываем граждан сохранять спокойствие и следить за официальными новостями, воздерживаясь от распространения непроверенной информации. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении Инфоштаба Арцаха.

Отметим, что первые провокации со стороны так называемых <экологов> начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой недели вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на них.