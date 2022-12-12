Понедельник, 12 Декабря 2022 14:15

АрмИнфо.В результате азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий Армении на протяжении последних двух лет, армянский народ столкнулся с новыми вызовами безопасности, которые не преодолены по сей день. Об этом 12 декабря в Ереване на 4-ом Глобальном форуме

"Против преступления Геноцида" под названием "Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий" заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что 4-ый форум должен был пройти еще в 2020-ом году, однако был отменен на фоне азербайджанской широкомасштабной военной агрессии против Нагорного Карабаха. В этом ключе он обратил внимание, что последствия этой агрессии не преодолены по сей день.

"Более того, в мае и ноябре прошлого года, и в сентябре текущего года нападению подверглась суверенная территория Республики Армения. В результате этих действий имели место грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, в том числе и права на жизнь, недопущения пыток, права на собственность, обращения с пленными", - отметил глава МИД Армении.

Вместе с тем, Мирзоян обратил внимание, что азербайджанская агрессия - результат многолетних процессов, когда в отношении армян насаждалась нетерпимость, и параллельно с этим шло перманентное развитие оборонных возможностей, которые вылились в применение силы.

"Следует отметить, что подход применения силы для решения внешнеполитических вопросов, проявляющийся в разных уголках мира новыми очагами напряженности и военных действий свидетельствует о кризисе в системе международной безопасности. Очевидно, что сила всегда была ключевым фактором в международных отношениях, однако, не одна международная структура не может опираться исключительно на принцип "Сила порождает право", так как мы знаем, что на каждую силу всегда найдется другая сила. И даже завершение войны не может обеспечить окончательный точный баланс между силами. Мир не может обрести мир и развитие без общих норм международного сосуществования, международного права и красных линий, не подвергающихся двойным стандартам", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

По его словам, очевидно, что после текущего кризиса многовекторности необходимо по- новому взглянуть на международное право и найти новый консенсус сосуществования народов.

При этом он выразил убеждение, что сейчас сложно сказать каковы будут элементы этого консенсуса, однако очевидны недопустимость геноцида, этнических чисток, дискриминации по национальному и религиозному признакам, а также пропаганда ненависть. По словам Мирзояна, защита основополагающих прав человека должны стать одним из столпов этого консенсуса.

"Как отдельный человек, так и отдельный народ имеют право на жизнь, безопасность, и право самостоятельно решать свою судьбу. И никто и никакая сила не могут отнять или лишить этих естественных прав", - сказал Мирзоян, указав значимость этого форума с этой точки зрени