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АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян подал прошение об отставке. Эту информацию АрмИнфо подтвердил пресс-секретарь ведомства Гегам Меликбекян.
Он не указал причину этого шага министра. <Пока могу сказать только то, что уже сказал >, - отметил пресс-секретарь.
Отметим, что в армянской прессе активно обсуждается и вопрос об отставке и вице-премьера Амбарцума Матевосяна. Корр. АрмИнфо не удалось добиться подтверждения или опровержения данной информации. В пресс-службе премьер-министра призвали обратиться в аппарат вице-премьера, в котором, впрочем, нет лица, отвечающего за связи со СМИ.
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|"Эпоха мира" в действии: Нагорный Карабах уже 9 часов в полной блокаде из-за вражеских действий
|Байрамов: следующий этап переговоров между Ереваном и Баку состоится в ближайшие недели
|Зарубежные армянские епархии ААЦ оказывают гуманитарную помощь Украине
|Замглавы МИД: Дальнейшее присутствие ВС Азербайджана на территории Армении - серьезный вызов хрупкому миру на Южном Кавказе
|Состоялся телефонный разговор лидеров России и Армении
|Грант Мелик-Шахназарян: Минимальная задача азербайджанцев - ввести в Арцах войска Турции, максимальная - вывод российских миротворцев
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|Боррель: Мы должны продолжать деятельность во имя безопасного, стабильного и благополучного Южного Кавказа
|ЗПЧ НКР: Защита прав народа Арцаха является обязанностью не только нескольких международных акторов, но и всего международного сообщества
|Фракции парламента Арцаха призывают российских миротворцев предотвратить антигуманные действия азербайджанцев
|МВД Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши закрыта уже 6 часов
|Ардшинбанк профинансировал проект строительства солнечных фотоэлектрических электростанций в Армении на 26 млн долларов США
|Президент Арцаха: Для нас крайне неприемлемо агрессивное поведение Азербайджана
|Путин провел телефонный разговор с Алиевым на фоне провокаций в Арцахе
|Оппозиционер: Провластные депутаты армянского парламента не должны стоя аплодировать на выступление Зеленского
|Мирзоян: Армянский народ столкнулся с новыми вызовами безопасности в результате азербайджанской агрессии
|Кадровая <свистопляска> в правительстве Армении вновь начинает набирать обороты?
|Власти Азербайджана осуществляют хорошо спланированные провокационные действия - депутат
|Франция стала победителем Детского Евровидения в Ереване
|Обзывание <турком> не считаю оскорблением - Пашинян
|Закрытие Лачинского коридора значит обречение армянства Нагорного Карабаха на геноцид - Премьер РА
|Враг продолжает провокации в Арцахе: Вновь перекрыта дорога Горис-Степанакерт
|Оппозиционер: Азербайджанцы продолжат провокации в Арцахе
|Пашинян: Азербайджан готовит геноцид в Нагорном Карабахе
|На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение
|Азербайджан выразил ноту протеста России
|Армянский депутат просит международное сообщество предпринять шаги по освобождению армянских военнопленных из азербайджанского плена
|Московский ученый-философ Рубен Апресян попал в список инагентов
|Президент Арцаха провел ряд встреч в Марселе
|МИД РФ: При заинтересованности Армении необходимые решения по направлению в регион миссии ОДКБ будут приняты
|МИД РФ: вторая встреча по Закавказью в формате "3+3" может пройти в ближайшие месяцы
|Рубен Варданян: Мы не должны ориентироваться на мнение Баку, а делать то, что считаем правильным
|Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией - МИД РФ
|Племянница духовного лидера Ирана осуждена на 15 лет
|Конфликт между Азербайджаном, Арменией и Арцахом может быть урегулирован только мирным путем: в Лионе подписана декларация
|Пашинян выразил Путину опасения арцахцев относительно перекрытия Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Карине Арутюнян переизбрана на пост ректора Госуниверситета им. В. Брюсова
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|За время пребывания у власти состояние многих ее представителей заметно прибавилось - депутат
|Вице-спикер Парламента представил процесс нормализации армяно-турецких отношений Послу Франции в РА
|Глава МО Армении встретился со своим российским коллегой
|Из Еревана Тойво Клаар отправился в Стамбул
|Помощник президента Азербайджана отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности Армении
|Продолжается работа над выработкой механизмов прямых встреч межу Арцахом и Азербайджаном - Григорян
|Правительство РА приступило к широкомасштабным реформам в системе безопасности - секретарь СБ
|Принятие Pезолюции Tуркменистана на 77-ой сессии Генеральной Aссамблеи ООН
|Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+», изменив прогноз на «Стабильный»
|Офис Омбудсмена Армении и Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции США условились о сотрудничестве
|Подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции у села Неркин Ханд
|Левон Зурабян: Отказ Еревана от военной помощи ОДКБ из-за отсутствия политической оценки серьезно ударит по национальной безопасности Армении
|МИД РА: армянская сторона привержена своей позиции по установлению мира и стабильности в регионе
|Армен Григорян: Нет окончательного решения по механизму урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|МИД РФ: США и Франция сами прекратили работу <тройки> сопредседателей МГ группы ОБСЕ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха: необходимо обеспечить бессрочную миссию российских миротворцев в республике
|Пашинян и Клаар заявили о важности размещения гражданской миссии ЕС в Армении
|Стали известны имена новых депутатов от оппозиционной фракции <Армения>
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