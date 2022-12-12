Понедельник, 12 Декабря 2022 14:14

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян подал прошение об отставке. Эту информацию АрмИнфо подтвердил пресс-секретарь ведомства Гегам Меликбекян.

Он не указал причину этого шага министра. <Пока могу сказать только то, что уже сказал >, - отметил пресс-секретарь.

Отметим, что в армянской прессе активно обсуждается и вопрос об отставке и вице-премьера Амбарцума Матевосяна. Корр. АрмИнфо не удалось добиться подтверждения или опровержения данной информации. В пресс-службе премьер-министра призвали обратиться в аппарат вице-премьера, в котором, впрочем, нет лица, отвечающего за связи со СМИ.