Понедельник, 12 Декабря 2022 14:13

АрмИнфо.Власти Азербайджана осуществляют хорошо спланированные провокационные действия. Об этом 12 декабря на брифинге заявил председатель комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, комментируя ситуацию вокруг месторождения Кашен.

По словам депутата, предпринимая попытки создать напряжение, чтобы вызвать нестабильность в Арцахе. <В этой ситуации необходимо проявлять хладнокровие. Их пожелания - это их пожелания, наши же цели остаются теми же - обеспечение безопасности для соотечественников в Арцахе и формирование среды безопасности в общей системе безопасности с Арменией>, - отметил Кочарян, добавив, что сегодня речь идет о месторождении Кашен, а завтра может быть и что-то другое.

Отвечая на вопрос о том, почему азербайджанских <экологов> остановило местное население, а не силы правопорядка, глава комиссии подчеркнул, что в конечном итоге проблема была разрешена при участии российских миротворцев, дислоцированных в Арцахе, у которых есть на то соответствующий мандат по нейтрализации подобных ситуаций. <Нам необходимо правильно использовать этот период времени для восстановления среды безопасности>, - сказал глава комиссии.

Он также заметил, что у Азербайджана в отношении Арцаха всегда имеются определенные <программы>, другой вопрос, насколько армянская сторона готова противодействовать в реализации этих <программ>. <Были периоды, когда мы не только противостояли, но и далеко отбрасывали противника. Азербайджан должен осознавать, что подобными действиями он заставляет сделать так, чтобы вопрос укрепления систем безопасности Армении и Арцаха стал куда более приоритетным>, - констатировал Кочарян.

Отметим, что сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, надлежащим образом проинформировано об инциденте.

Первые провокации со стороны так называемых <экологов> начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако карабахцы не позволили им пройти.