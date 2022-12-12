Понедельник, 12 Декабря 2022 14:05

АрмИнфо.Победителем XX юбилейного международного конкурса <Детское Евровидение>, который проходил в Ереване 11 декабря стал юный исполнитель Лиссандро из Франции, который исполнил песню Oh maman. Примечательно, что годом ранее в Париже в <Детском Евровидении> победу одержала конкурсантка из Армении Малена с песней Qami Qami.

В этом году конкурс прошел в Армении под слоганом Spin the Magic, а символом была выбрана юла, украшенная армянским национальным орнаментом. Всего в юбилейном конкурсе приняли участие 16 стран, в числе которых помимо Армении Франция, Грузия, Ирландия, Соединенное Королевство, Испания, Нидерланды, Португалия, Украина, Польша, Италия, Албания, Сербия, Северная Македония, Казахстан и Мальта.

Франция одержала победу, набрав 203 голоса. Второе место заняла исполнительница из Армении Наре Казарян с 180 голосами, которая исполнила песню Dance. Третье место завоевала конкурсантка из Грузии Мариам Бигвава, набрав с песней I believe 161 голос.

В ТОП-10 вошли также Ирландия, Соединенное Королевство, Испания, Нидерланды, Португалия и Украина.

Отметим, что максимальное количество голосов (12 баллов) Армения получила из Испании, Северной Македонии, Казахстана и Франции.