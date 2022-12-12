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 Понедельник, 12 Декабря 2022 12:33
Наира Бадалян

Обзывание <турком> не считаю оскорблением - Пашинян

Обзывание <турком> не считаю оскорблением - Пашинян

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что несмотря на тяжелые реалии и сложное историческое наследие нужно изменить содержание и качество региональных отношений. Об этом он заявил 12 декабря, выступая на четвертом Глобальном форуме <Против преступления Геноцида> под названием <Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий> в Ереване.

Для этого, как считает премьер, нужно начать с простых вещей. Важным элементом оздоровления атмосферы в регионе станет предотвращение и исключение распространения языка ненависти, и не только на официальном уровне, отметил он.

По его словам, тема предотвращения геноцида не должна стать поводом осуждения и углубления вражды между народами. <Необходимо положить конец этой практике, и надо это начать с управления языка ненависти, как минимум в отношениях Армения- Азербайджан, Армения-Турция>, - отметил Пашинян.

Премьер призывает, в том числе в Армении, перестать называть политических оппонентов <турками> с целью их оскорбить. По его словам, в Армении его самого очень часто называют <турком>. При этом, как отметил Пашинян, он не воспринимает это как оскорбление в свой адрес. В Азербайджане это тоже практикуется, где сильнейшим оскорблением считается обзывать оппонента <армянином>, продолжил он. Этому, как считает глава армянского кабмина, надо положить конец на официальном уровне, - названия этносов не должны быть оскорблением.

Пашинян поделился идеей, которая, по его словам, не новая, - начать обсуждения в формате регионального диалога с участием Армении, Грузии и Азербайджана, с целью исключения языка ненависти. Это, по его словам, позволит предотвратить региональную вражду и исключит угрозу геноцида. 

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