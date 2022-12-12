Понедельник, 12 Декабря 2022 12:12

АрмИнфо.Сегодня утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, надлежащим образом проинформировано об инциденте. Об этом говорится в сообщении Инфоштаба Арцаха.

"Считая неприемлемым агрессивно-деструктивное поведение азербайджанской стороны, уполномоченные государственные органы Арцаха принимают все возможные меры для урегулирования ситуации, поддерживая связь с командованием российских миротворческих сил.

Призываем граждан сохранять спокойствие и следить за официальными новостями, воздерживаясь от распространения непроверенной информации. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Отметим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.