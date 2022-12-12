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АрмИнфо.Из Азербайджана звучат достаточно нервные заявления, обусловленные инцидентом, произошедшим днями ранее в Арцахе, когда азербайджанцев не пропустили на рудники. Об этом заявил оппозиционный депутат от парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.
"В Азербайджане тяжело восприняли факт их недопущения арцахцами на территорию горнодобывающих компаний для мониторинга, а также возможности свободно передвигаться по Арцаху.
Правда, запрет не был спущен сверху, со стороны властей, и это произошло благодаря усилиям наших соотечественников, проживающих в Арцахе. Но, на данный момент фактом является то, что Азербайджан не достиг своих целей по осуществлению контроля", - констатировал Абрамян.
По его словам, создавшаяся ситуация говорит о том, что в ближайшее время возрастет возможность новых провокаций со стороны Азербайджана, что может проявиться как на линии соприкосновения, так и на политическом уровне, не исключено, что оба уровня параллельны.
"Другого выхода нет, нужно готовиться к последующему давлению Азербайджана и это не только проблема Арцаха и арцахских властей", - резюмировал депутат.
Заметим, 10 декабря азербайджанская сторона, принимая за основу письмо командованию миротворческих войск Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах для наблюдения за рудниками Мартакертского района, планировала посетить рудники Дромбон и Кашен. Как сообщил информационный штаб Арцаха, разовое визуальное посещение вышеуказанных шахт было разрешено командованием миротворческих войск по указанию их начальства. Однако, группа работников рудника не позволила азербайджанцам почетить рудники.
Добавим, что в СМИ циркулирует информация, что азербайджанцы сегодня вновь перекрыли Лачинский коридор - единственный транспортный маршрут, связывающий Арцах с Арменией.
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|ЗПЧ НКР: Защита прав народа Арцаха является обязанностью не только нескольких международных акторов, но и всего международного сообщества
|Фракции парламента Арцаха призывают российских миротворцев предотвратить антигуманные действия азербайджанцев
|МВД Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши закрыта уже 6 часов
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|Президент Арцаха: Для нас крайне неприемлемо агрессивное поведение Азербайджана
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|Власти Азербайджана осуществляют хорошо спланированные провокационные действия - депутат
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|Закрытие Лачинского коридора значит обречение армянства Нагорного Карабаха на геноцид - Премьер РА
|Враг продолжает провокации в Арцахе: Вновь перекрыта дорога Горис-Степанакерт
|Оппозиционер: Азербайджанцы продолжат провокации в Арцахе
|Пашинян: Азербайджан готовит геноцид в Нагорном Карабахе
|На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение
|Азербайджан выразил ноту протеста России
|Армянский депутат просит международное сообщество предпринять шаги по освобождению армянских военнопленных из азербайджанского плена
|Московский ученый-философ Рубен Апресян попал в список инагентов
|Президент Арцаха провел ряд встреч в Марселе
|МИД РФ: При заинтересованности Армении необходимые решения по направлению в регион миссии ОДКБ будут приняты
|МИД РФ: вторая встреча по Закавказью в формате "3+3" может пройти в ближайшие месяцы
|Рубен Варданян: Мы не должны ориентироваться на мнение Баку, а делать то, что считаем правильным
|Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией - МИД РФ
|Племянница духовного лидера Ирана осуждена на 15 лет
|Конфликт между Азербайджаном, Арменией и Арцахом может быть урегулирован только мирным путем: в Лионе подписана декларация
|Пашинян выразил Путину опасения арцахцев относительно перекрытия Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Карине Арутюнян переизбрана на пост ректора Госуниверситета им. В. Брюсова
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|За время пребывания у власти состояние многих ее представителей заметно прибавилось - депутат
|Вице-спикер Парламента представил процесс нормализации армяно-турецких отношений Послу Франции в РА
|Глава МО Армении встретился со своим российским коллегой
|Из Еревана Тойво Клаар отправился в Стамбул
|Помощник президента Азербайджана отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности Армении
|Продолжается работа над выработкой механизмов прямых встреч межу Арцахом и Азербайджаном - Григорян
|Правительство РА приступило к широкомасштабным реформам в системе безопасности - секретарь СБ
|Принятие Pезолюции Tуркменистана на 77-ой сессии Генеральной Aссамблеи ООН
|Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+», изменив прогноз на «Стабильный»
|Офис Омбудсмена Армении и Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции США условились о сотрудничестве
|Подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции у села Неркин Ханд
|Левон Зурабян: Отказ Еревана от военной помощи ОДКБ из-за отсутствия политической оценки серьезно ударит по национальной безопасности Армении
|МИД РА: армянская сторона привержена своей позиции по установлению мира и стабильности в регионе
|Армен Григорян: Нет окончательного решения по механизму урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|МИД РФ: США и Франция сами прекратили работу <тройки> сопредседателей МГ группы ОБСЕ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха: необходимо обеспечить бессрочную миссию российских миротворцев в республике
|Пашинян и Клаар заявили о важности размещения гражданской миссии ЕС в Армении
|Стали известны имена новых депутатов от оппозиционной фракции <Армения>
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