Понедельник, 12 Декабря 2022 11:36

АрмИнфо.Из Азербайджана звучат достаточно нервные заявления, обусловленные инцидентом, произошедшим днями ранее в Арцахе, когда азербайджанцев не пропустили на рудники. Об этом заявил оппозиционный депутат от парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"В Азербайджане тяжело восприняли факт их недопущения арцахцами на территорию горнодобывающих компаний для мониторинга, а также возможности свободно передвигаться по Арцаху.

Правда, запрет не был спущен сверху, со стороны властей, и это произошло благодаря усилиям наших соотечественников, проживающих в Арцахе. Но, на данный момент фактом является то, что Азербайджан не достиг своих целей по осуществлению контроля", - констатировал Абрамян.

По его словам, создавшаяся ситуация говорит о том, что в ближайшее время возрастет возможность новых провокаций со стороны Азербайджана, что может проявиться как на линии соприкосновения, так и на политическом уровне, не исключено, что оба уровня параллельны.

"Другого выхода нет, нужно готовиться к последующему давлению Азербайджана и это не только проблема Арцаха и арцахских властей", - резюмировал депутат.

Заметим, 10 декабря азербайджанская сторона, принимая за основу письмо командованию миротворческих войск Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах для наблюдения за рудниками Мартакертского района, планировала посетить рудники Дромбон и Кашен. Как сообщил информационный штаб Арцаха, разовое визуальное посещение вышеуказанных шахт было разрешено командованием миротворческих войск по указанию их начальства. Однако, группа работников рудника не позволила азербайджанцам почетить рудники.

Добавим, что в СМИ циркулирует информация, что азербайджанцы сегодня вновь перекрыли Лачинский коридор - единственный транспортный маршрут, связывающий Арцах с Арменией.