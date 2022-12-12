Понедельник, 12 Декабря 2022 11:34

АрмИнфо. Угроза Геноцида в регионе и сегодня рассматривается как явление, которое нуждается в срочном предотвращении. Об этом заявил глава правительства РА Никол Пашинян 12 декабря, выступая на четвертом Глобальном форуме <Против преступления Геноцида> под названием <Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий> в Ереване.

<Должен отметить, что в последнее время все чаще и чаще, в частности, со стороны представителей армянства Нагорного Карабаха поступают сигналы о потенциальной угрозе геноцида, и считаю, что мы и международное сообщество должны действительно серьезно отнестись к этим сигналам>, - сказал Пашинян.

Как отметил Пашинян, казалось бы, что подписанное после 44-дневной войны трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года создало механизмы для защиты от потенциального Геноцида, <но, к сожалению, в дальнейшем, шаг за шагом мы увидели реальности, которые делают озвучиваемые опасения все более и более предметными>.

Премьер напомнил, что в 2021 году мирный житель Нагорного Карабаха, выполняющий сельхозработы за рулем трактора, был убит азербайджанским снайпером. Впоследствии азербайджанские подразделения проникли в зону ответственности российских миротворцев, и процесс сопровождался примечательными событиями и явлениями.

В частности, ВС Азербайджана в ночное время включали световые сигналы, а также громкую музыку и мусульманские молитвы, угрожали местным жителям, требуя через громкоговорители покинуть свои родные дома.

<Мы, конечно, с большим уважением относимся к исламской религии и исламской цивилизации, ярким доказательством чему является Голубая мечеть в центре Еревана, восстановленная в период независимости. Но иначе как <религиозным терроризмом> описанную реальность не назвать>, - сказал премьер.

Последовательные действия в этом направлении, по словам премьера, все более предметным делают опасения по поводу того, что Азербайджан действительно готовит геноцид в Нагорном Карабахе