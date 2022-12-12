Понедельник, 12 Декабря 2022 11:00

АрмИнфо.12 декабря в 00:14 по местному времени на армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение магнитудой 1,9.Об этом сообщает региональная сеть сейсмологической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Согласно источнику, подземные точки зафиксированы в 20 км к югу от Еревана в зоне армяно- турецкой границы на глубине в 10 км. В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 2-3 балла. В столице Армении ощущались толчки силой в 2 балла.