Понедельник, 12 Декабря 2022 10:36

АрмИнфо. Каким пыткам могли подвергнуть армянского пленного в Баку, чтобы он просил родителей освободить его и спасти от смерти: бесчеловечность официального Баку не имеет никаких моральных границ. Об этом заявила председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, беспартийная Тагуи Товмасян.

По ее словам, Линда Эулджекян, жена захваченного 10 ноября 2020 года азербайджанскими военными Вигена Эулджекяна, сообщила, что плененный Виген Эулджекян подвергается побоям, пыткам, бесчеловечному и жестокому обращению и нуждается в срочной помощи.

"Неделю назад с Вигеном разговаривала его мать. Последняя утверждает, что жизни сына угрожает опасность, поскольку тот болен и отказывается от приема пищи: Виген весил 95 кг, а за время незаконного заключения стал весить 45 кг. Во время телефонного разговора сын попросил мать освободить его и спасти от смерти.

Эти азербайджанские преступления полностью нарушают запреты, установленные Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными". В частности, в Конвенции зафиксировано, что с военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции. Держащая в плену держава обязана бесплатно обеспечить содержание военнопленных и также врачебную помощь, которую потребует состояние их здоровья. Основной суточный рацион питания должен быть достаточным по количеству, качеству и разнообразию для того, чтобы поддерживать хорошее состояние здоровья у военнопленных и не допускать потери веса или явлений, связанных с недостатком питания.

Держащая в плену держава несет ответственность за обращение с военнопленными, поэтому я направила срочные обращения в уполномоченные международные органы, в которых:

- Потребовала реальных шагов и целенаправленной оценки произошедшего с армянским пленным Вигеном Эулджекяном;

- Попросила приложить максимум усилий для скорейшего осуществления процесса возвращения военнопленных, чтобы избавить их от жестокого, бесчеловечного обращения и пыток;

- Попросила посредничества в организации моей телефонной беседы с Вигеном Эулджекяном.

Я еще раз обращаюсь к международным структурам: возвращение армянских военнопленных и гражданских лиц является обязанностью Азербайджана, установленной Женевской конвенцией, для реализации которой возникла срочная необходимость прямого вмешательства международного сообщества с целью защиты права на жизнь армянских военнопленных и гражданских лиц. Действуйте, пока еще не очень поздно", - ррезюмировала депутат.

Отметим, что до сих пор не известно точное количество армянских военнопленных, удерживаемых в Баку после 44-дневной широкомасштабной военной агрессии против Нагорного Карабаха. Власти АР подтверждают наличие у них около трех десятков армянских военнопленных. Правозащитник сообщают о нескольких сотнях. Многие из них по надуманным статьям приговорены к длительным срокам заключения карманными судами Азербайджана. Известно, что армянские военнопленные подвергаются жесткому обращению в плену, и всё это происходит на фоне молчания международного сообщества, у которого двойные стандарты по вопросу гуманизма.