Суббота, 10 Декабря 2022 16:38

АрмИнфо. Известный советский и российский философ, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором этики Института философии РАН с 1994 года Рубен Грантович Апресян объявлен иностранным агентом. Он попал в очередной, опубликованный накануне список иногентов Министерства юстиции России.

Как сообщают российские СМИ, такие ученые как Апресян являются своеобразной "точкой входа" зарубежных «мозговых центров» в идеологический приоритет государственного управления. «Они и другие присягнувшие Западу ученые открыли ворота России "троянскому коню", содействовав "загрузке" в отечественную науку более 20 метапрограмм (всевозможные этики ненасилия, гендеры, мультикультурализмы, феминизмы и т.д.), которые перетекли в повестку СМИ и культуру. Решение признать иностранным агентом Рубена Апресяна - это стратегическое решение государства по запуску процесса суверенизации идеологической сферы России и пресечению идейно-ценностной экспансии Запада на нашей территории смыслов», - отмечается в оправдательной обосновании этого решения со стороны провластных российских СМИ.

Между тем, как пишет известный российский политолог Аркадий Дубнов «вот и философы пошли в иноагенты. И как же точно выбирает режим ему чуждых!».

«И судя по написанным им книгам, я понимаю, чем он опасен для строящейся ныне пригожинской России. Ну сами посудите: «Идея морали и базовые нормативно-этические программы», «Этика. Учебное пособие», «Опыт ненасилия в ХХ столетии». Доктор Апресян и президент Путин - ровесники, из одной страны родом, но, ведь знаете, два мира - два Шапиро. Однако, мораль и мудрость ненасилия - свойственны только одному. Потому он иноагент», - написан Дубнов на своей страничке в Фейсбук.