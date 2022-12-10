Суббота, 10 Декабря 2022 16:35

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию делегация во главе с президентом Арцаха Араиком Арутюняном провела 9 декабря в Марселе ряд встреч с местным руководством.

Как сообщает пресс-служба главы арцахского государства, Араик Арутюнян провел отдельную беседу с председателем Совета департамента Буш-дю- Рон Мартином Васалом, после чего встреча продолжилась в широком формате с участием представителей Совета департамента.

Президент выразил признательность присутствующим за принятие в разгар развязанной против Арцаха войн, 23 октября 2020 года, резолюции об оказании срочной международной гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Араик Арутюнян подчеркнул важность того факта, что и сегодня они продолжают активно защищать интересы народа Арцаха.

Затем состоялась встреча с руководителем региона Прованс-Альп-Кот-д'Азур Рено Мюзелье.

Араик Арутюнян подчеркнул необходимость расширения и углубления сотрудничества с административными районами и городами Франции, подчеркнув важность разработки и реализации конкретных программ в этом направлении. В этом контексте президент выразил признательность членам регионального совета Прованс-Альп-Кот-д'Азур за принятие 17 декабря 2020 года резолюции о международном признании Республики Арцах, отметив, что это был очень важный и воодушевляющий шаг как с политической, так и с моральной точек зрения.

В ходе встречи стороны подписали совместную декларацию, осуждающую агрессию Азербайджана в отношении Арцаха и Армении и поддерживающую неотъемлемое право народа Арцаха на реализацию своих основных прав и, в частности, своего права на самоопределение.

В документе подчеркивается, что только мирное урегулирование карабахского конфликта с соблюдением интересов всех сторон может открыть новую страницу мира, стабильности и процветания в регионе. При этом в нем содержится призыв к международному сообществу об осуждении Азербайджана за военные преступления, нарушение прав человека, а также за лишение свободы политзаключенных и военнопленных в Азербайджане.

Делегация Арцаха встретилась также с мэром Марселя Бенуа Паяном.

Были обсуждены вопросы децентрализованного сотрудничества с районами и общинами Арцаха. Мэр Паян заверил, что будут продолжены усилия, направленные на увеличения программ гуманитарной помощи Арцаху.

На встречах присутствовал также генеральный консул РА в Марселе, известный предприниматель и меценат Вардан Сирмакеш.