Суббота, 10 Декабря 2022 16:33

АрмИнфо. Москва фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы ее взаимодействия с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Продолжаем фиксировать их настойчивое стремление вклиниться в наши трехсторонние с Азербайджаном и Арменией форматы. И сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе. Показательно, что в Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений", - указал дипломат.

По его словам, в русле таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, "а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса". При этом Гончар напомнил, что именно благодаря усилиям командования российских миротворцев в контактах с обеими сторонами удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно- азербайджанской границы.

"По просьбе армянской стороны по линии ОДКБ также был оперативно сделаны шаги, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки в приграничные районы Армении мониторинговой миссии ОДКБ. Ситуация в приграничье предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября", - добавил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.

Он также указал, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут оперативно приняты. "При том понимании, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы", - уточнил дипломат.