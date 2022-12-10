Суббота, 10 Декабря 2022 16:31

АрмИнфо. Второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания "3+3". Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы. Судя по настрою всех участников, приглашение на него может быть направлено и Грузии", - сказал дипломат.

По его словам, РФ убеждена в востребованности консультативной региональной платформы "3+3" в интересах расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами.

"Напомню, что в ходе учредительной встречи в Москве в декабре 2021 года было решено сфокусироваться на темах, представляющих общий интерес - развитии торгово-экономических, транспортных и культурно­гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами", - добавил Гончар.

Дипломат отметил, что особое значение Россия придает раскрытию транзитного потенциала региона, чему будут способствовать восстановление транспортных маршрутов. "Большой интерес представляют перспективы совместной проектной деятельности в модернизации инфраструктуры не только в сфере транспорта, но и энергетики, - пояснил директор департамента. - Такое сотрудничество будет способствовать укреплению доверия в регионе через налаживание всесторонних региональных связей, станет одной из опор в поддержке процессов армяно- азербайджанской и армяно-турецкой нормализации".

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел.