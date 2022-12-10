Суббота, 10 Декабря 2022 16:28

АрмИнфо. Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России. Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений", - сказал дипломат.

По его словам, разглашение деталей переговоров или обсуждение в прессе позиций сторон не всегда идет на пользу делу. "Мы также ведем подготовку очередных контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран. Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - добавил Гончар.

По его словам, свой вклад в этот процесс может внести и трехсторонний межпарламентский диалог, инициатива запуска которого была поддержана на саммите в Сочи. "О сроках проведения соответствующих встреч будет объявлено в свое время", - добавил он.

Гончар обратил внимание на то, что на саммите в Сочи 31 октября лидеры России, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, которые вместе с заявлением по итогам упомянутой сочинской встречи формируют дорожную карту комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Еще раз хотел бы подчеркнуть ключевую роль российского миротворческого контингента в обеспечения безопасности в зоне его развертывания. Это особо отметили лидеры трех стран на саммите в Сочи и акцентировали востребованность усилий наших миротворцев по стабилизации обстановки в регионе", - добавил он.

В том, что касается разблокирования транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, отметил дипломат, 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице- премьеров России, Азербайджана и Армении. "Предметно обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между тремя странами и в регионе. Азербайджанская и армянская стороны отметили позитивную роль России в усилиях по разблокированию транспортных коммуникаций", - отметил директор департамента.

Он также заметил, что Москве важно убедиться, что биологические исследования на постсоветском пространстве не несут угрозы безопасности России. "На фоне разоблачения военно-биологической активности США и их сателлитов на Украине уделяем повышенное внимание сотрудничеству по этой проблематике со странами постсоветского пространства, включая государства Закавказья. Нам важно убедиться, что ведущиеся в непосредственной близости от наших границ биологические исследования, особенно проводимые совместно с США и другими странами НАТО, не несут угрозы безопасности России", - сказал дипломат.

По его словам, армянская сторона конструктивно воспринимает продвигаемые Россией инициативы по формированию правовой базы сотрудничества по биобезопасности на двусторонней основе, а также в рамках ОДКБ и СНГ. "6 мая 2021 года в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Армению подписан двусторонний межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, - пояснил он. - В соответствии с его положениями в марте текущего года состоялись полезные межведомственные консультации по биологической безопасности. Армянским партнерам были продемонстрированы российские наработки в области медико-биологической безопасности".

"Видим, что в Ереване готовы наращивать кооперацию с российскими коллегами, включая изучение опыта законодательного регулирования, совершенствование инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации кадров, совместное производство вакцин и медико-технического оборудования", - отметил дипломат.

По словам Гончара, Россия рассчитывает на более активное взаимодействие в этой чувствительной области с азербайджанскими партнерами. "Это полностью идет в русле подписанной нашими лидерами декларации о союзническом взаимодействии, где зафиксировано, что стороны изучат возможности налаживания сотрудничества в области биологической безопасности. Такой диалог отвечает интересам как Москвы, так и Баку", - добавил он. Что касается Грузии, отметил дипломат, Москва по- прежнему ожидает ответа от официального Тбилиси на запрос РФ о посещении российскими экспертами на основе согласованных параметров функционирующего в пригороде грузинской столицы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара "с целью убедиться в том, что на его базе не ведется никаких закрытых военно-биологических исследований".