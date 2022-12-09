Пятница, 9 Декабря 2022 19:51

АрмИнфо. Тегеранский суд осудил на 15 лет лишения свободы племянницу духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Фариде Морадхани была 23 ноября арестована после призыва к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны.

В своем записанном видеообращении Морадхани назвала власти Ирана "кровавым и детоубийственным режимом" и призвала людей требовать от своих правительств разорвать с официальным Тегераном все связи. <Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами", - заявила Морадхани.

Фариде Морадхани - дочь священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре верховного лидера Бадри Хоссейни Хаменеи. Техрани умер в октябре этого года.